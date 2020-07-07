В українській армії - шість випадків коронавірусу за добу

У лавах Збройних сил за останню добу виявлено 6 нових випадків зараження коронавірусом, а загальна кількість хворих становить 168 осіб.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 7 липня в Збройних силах України хворіє 168 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2... За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові хворі - 5 військовослужбовців з Київської області та один з Рівненської - перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.

Загалом у ЗСУ за час пандемії одужало 383 пацієнти з COVID-19, летальних випадків зареєстровано 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 611 осіб, у 305 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Як повідомляв Укрінофрм, станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджені 49 607 випадків COVID-19, зокрема 564 за добу.