У світі - понад 11,7 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 7 липня у світі підтверджено більше 11,74 мільйона захворювань на COVID-19.

Про це свідчать дані Worldometer.

Число випадків зараження коронавірусом загалом складає станом на ранок вівторка 11 746 826, із яких 540 810 – летальні. А 6 741 583 людини вже встигли вилікуватися від COVID-19.

У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (3 040 833), Бразилія (1 626 071) та Індія (720 346). Остання нещодавно випередила Росію (687 862).

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 липня кількість випадків COVID-19 складає 49 043, серед яких 1262 смерті та 21 703 одужання.