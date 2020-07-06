Окупанти обіцяють відкрити пункт пропуску "Оленівка"

Окупаційна влада "ДНР" 7 липня відкриє контрольний пункт в'їзду і виїзду "Оленівка" на лінії зіткнення.

Про це сьогодні, 6 липня, заявили в так званому "міжвідомчому оперативному штабі ДНР з запобігання завезенню коронавірусної інфекції".

Завтра, 7 липня, підконтрольний окупантам КПВВ "Оленівка", який розташований у транспортному коридорі з українським КПВВ "Новотроїцьке", працюватиме з 9:00 до 18:00. Про роботу пункту пропуску в інші дні повідомлятиметься додатково.

Уточнюється, що для в'їзду в "ДНР" необхідно заздалегідь отримати дозвіл в "штабі з COVID-19", відправивши для цього заявку і дочекатися включення в список. Для виїзду з окупованих районів необхідно мати реєстрацію на підконтрольній Україні території.

Крім того, для всіх, хто прибув на окуповану територію, передбачена процедура обсервації тривалістю не менше ніж 14 днів.

За інформацією користувачів соцмереж, для обсервації облаштовано наметовий госпіталь "МНС", який вміщує 56 осіб. Загалом встановлено 14 каркасних наметів і пневмокаркасних модулів. Люди скаржаться на нестерпну спеку в наметах.

Як повідомлялося, Україна з 10 червня відновила роботу КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області та "Мар'їнка" - в Донецькій області. Також з 22 червня було відновлено пропуск на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області.

Окупанти спочатку відмовлялися здійснювати пропуск громадян, проте пізніше відкрили деякі КПВВ.

Водночас 28 червня окупанти заблокували КПВВ в Донецькій області і не пропускають громадян.

Пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській".