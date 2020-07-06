Окупанти зривають "тишу" із забороненої зброї, поранений боєць ЗСУ

Станом на 17.00 понеділка, 6 липня, російсько-окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовий отримав бойове травмування.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"6 липня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. У переважній більшості випадків противник задіяв заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог посеред ночі випустив два десятки артилерійських снарядів калібру 122 мм по наших опорних пунктах поблизу Новгородського. Згодом, на світанку, окупанти продовжили свою вогневу активність біля цього населеного пункту, а також неподалік Зайцевого і Південного, де застосували міномети калібру 120 мм. Окрім того, у ранковий час агресор з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції наших захисників на підступах до Хутора Вільний.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано неподалік Верхньоторецького. На цій ділянці фронту окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За цю добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Його оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу. Стан здоров’я українського захисника задовільний.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: mil.gov.ua