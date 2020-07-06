Розвідка порахувала втрати окупантів на Донбасі за тиждень

«За даними розвідки окупаційні війська РФ несуть втрати особового складу та техніки. Так, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень з 29 червня по 5 липня склали: загиблими – 13 осіб; пораненими та травмованими – 15 осіб», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що за минулий тиждень українськими військовими знищено один автоматичний станковий гранатомет противника. Також ворог втратив пост радіоелектронної розвідки, окремий вузол зв’язку і автомобіль УРАЛ.

«Окремо варто наголосити, що в підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Все частіше зустрічаються випадки вживання алкоголю та наркотиків. Так, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння військовослужбовці гублять свою штатну зброю, влаштовують масові бійки, в яких є загиблі та поранені», - повідомляють в пресслужбі.

Крім того, за інформацією штабу ООС, кількість охочих, які приїжджають воювати за псевдореспубліки з РФ, зменшується. Натомість триває агітація місцевого населення чоловічої статі поповнити ряди окупантів за 15 тисяч російських карбованців на місяць.

Командування операції Об’єднаних сил підкреслило, що у разі загрози життю та здоров’ю українських військових, при спробах захоплення територій, проведення штурмових дій чи здійснення обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди будуть давати адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів та припинення агресивних дій.