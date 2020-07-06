Розвідка порахувала втрати окупантів на Донбасі за тиждень
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«За даними розвідки окупаційні війська РФ несуть втрати особового складу та техніки. Так, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень з 29 червня по 5 липня склали: загиблими – 13 осіб; пораненими та травмованими – 15 осіб», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, зазначається, що за минулий тиждень українськими військовими знищено один автоматичний станковий гранатомет противника. Також ворог втратив пост радіоелектронної розвідки, окремий вузол зв’язку і автомобіль УРАЛ.
«Окремо варто наголосити, що в підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Все частіше зустрічаються випадки вживання алкоголю та наркотиків. Так, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння військовослужбовці гублять свою штатну зброю, влаштовують масові бійки, в яких є загиблі та поранені», - повідомляють в пресслужбі.
Крім того, за інформацією штабу ООС, кількість охочих, які приїжджають воювати за псевдореспубліки з РФ, зменшується. Натомість триває агітація місцевого населення чоловічої статі поповнити ряди окупантів за 15 тисяч російських карбованців на місяць.
Командування операції Об’єднаних сил підкреслило, що у разі загрози життю та здоров’ю українських військових, при спробах захоплення територій, проведення штурмових дій чи здійснення обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди будуть давати адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів та припинення агресивних дій.