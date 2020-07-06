Загибель жительки Зайцевого розслідують як порушення законів та звичаїв війни

Прокуратурою розпочато розслідування за фактом загибелі мешканки с. Зайцеве внаслідок обстрілу з боку НЗФ РФ.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

«Під процесуальним керівництвом Артемівської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 липня 2020 року, близько 06:05, незаконними збройними формуваннями РФ здійснено обстріл з мінометів калібру 82-мм населеного пункту - с. Зайцеве Бахмутського району. Внаслідок потрапляння снаряду до однієї з садиб мирних мешканців загинула 80-річна жінка.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення обставин трагічної події та осіб, причетних до вчинення злочину.

Досудове розслідування триває.