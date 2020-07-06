Загибель жительки Зайцевого розслідують як порушення законів та звичаїв війни

Загибель жительки Зайцевого розслідують як порушення законів та звичаїв війни

Укрінформ
Прокуратурою розпочато розслідування за фактом загибелі мешканки с. Зайцеве внаслідок обстрілу з боку НЗФ РФ.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

«Під процесуальним керівництвом Артемівської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 липня 2020 року, близько 06:05, незаконними збройними формуваннями РФ здійснено обстріл з мінометів калібру 82-мм населеного пункту - с. Зайцеве Бахмутського району. Внаслідок потрапляння снаряду до однієї з садиб мирних мешканців загинула 80-річна жінка.

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Наразі вживаються заходи щодо встановлення обставин трагічної події та осіб, причетних до вчинення злочину.

Досудове розслідування триває.

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