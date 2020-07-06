Нацгвардія розпочала командно-штабне навчання

Нацгвардія розпочала командно-штабне навчання "Гвардія — 2020"

Укрінформ
Органи управління, військові частини Національної гвардії спільно з іншими складовими сил оборони ЗСУ та Держприкордонслужби України розпочали навчання «Гвардія — 2020»

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У рамках спільної підготовки сил оборони розпочато командно-штабне навчання «Гвардія — 2020» з органами управління, силами і засобами Національної гвардії України. До проведення навчань «Гвардія — 2020» залучаються органи управління, військові частини Національної гвардії, а також органи військового управління, сили і засоби інших складових сил оборони Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, головною метою навчання визначено нарощування оперативних спроможностей органів управління Нацгвардії щодо управління об’єднаним угрупуванням військ у ході ведення стабілізаційних та оборонних дій під час відсічі збройної агресії. Під час активної фази навчань сплановано проведення практичних дій визначених військових частин та підрозділів сил оборони.

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Окрему увагу буде приділено спільному виконанню заходів територіальної оборони держави та підвищенню рівня взаємосумісності органів управління складових сил оборони.

Фото: ngu.gov.ua

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