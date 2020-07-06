Нацгвардія розпочала командно-штабне навчання "Гвардія — 2020"

Органи управління, військові частини Національної гвардії спільно з іншими складовими сил оборони ЗСУ та Держприкордонслужби України розпочали навчання «Гвардія — 2020»

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У рамках спільної підготовки сил оборони розпочато командно-штабне навчання «Гвардія — 2020» з органами управління, силами і засобами Національної гвардії України. До проведення навчань «Гвардія — 2020» залучаються органи управління, військові частини Національної гвардії, а також органи військового управління, сили і засоби інших складових сил оборони Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, головною метою навчання визначено нарощування оперативних спроможностей органів управління Нацгвардії щодо управління об’єднаним угрупуванням військ у ході ведення стабілізаційних та оборонних дій під час відсічі збройної агресії. Під час активної фази навчань сплановано проведення практичних дій визначених військових частин та підрозділів сил оборони.

Окрему увагу буде приділено спільному виконанню заходів територіальної оборони держави та підвищенню рівня взаємосумісності органів управління складових сил оборони.

Фото: ngu.gov.ua