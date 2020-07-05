Шмигаль на Донеччині відкрив меморіальну стелу та нагородив бійців Нацгвардії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час поїздки на Донеччину відкрив меморіальну стелу на території військової частини 3035 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Прем'єр-міністр поклав квіти до стели "Вічна пам'ять героям!", на якій викарбувані імена 89 героїв військових частин 3027, 3035 та 3057, які віддали своє життя за незалежність та цілісність України. Учасники урочистостей вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів", - зазначається у повідомленні.

Виступаючи на урочистостях, глава уряду нагадав, що за шість років війни 912 військовослужбовців Національної гвардії України були поранені, захищаючи територіальну цілісність нашої держави, 229 бійців загинули у боях з терористами.

"Їх імена навічно занесені до списків військових частин Національної гвардії України, увічнені в назвах вулиць та шкіл, на меморіальних дошках та монументах", - зазначив він.

Шмигаль вручив військовослужбовцям Нацгвардії державні нагороди, заохочувальні грамоти та відзнаки, Подяки Прем'єр-міністра та інші нагороди.

Він також ознайомився з матеріально-технічною базою та умовами служби у військовій частині 3035, її технікою та озброєнням.

В урочистостях узяли участь віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр у справах ветеранів України Сергій Бессараб, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, командувач Національної гвардії Микола Балан, начальник Східного територіального управління Олег Сахон, командир військової частини 3035, почесні гості.

Як повідомлялося, урядова та іноземна делегації на Донеччині беруть участь у заходах до шостої річниці визволення Слов'янська і Краматорська.

Фото: kmu.gov.ua