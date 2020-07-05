В українській армії за добу виявили 17 хворих на COVID-19

Минулої доби у лавах Збройних сил виявлено 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 4 військовослужбовці, лазарет військової частини Львівської області — 2 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що ще 11 осіб перебуває на лікуванні вдома під наглядом медслужби: у Львівській області — 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, у Київській — 2 військовослужбовці, у Хмельницькій та Тернопільській — по 1 військовослужбовцю. Стан їхнього здоров’я задовільний, у пацієнтів спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом, за даними командування Медичних сил, станом на 5 липня в ЗСУ на COVID-19 хворіє 168 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 522 особи, у 109 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

За час пандемії летальних випадків у СЗУ зареєстровано 5, натомість одужало 377 осіб.

Як повідомлялося, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19, зокрема 823 за добу. Від початку епідемії зафіксовано 1249 летальних випадків, одужало 21 376 осіб.