Німеччина дає ще мільйон євро для роботи ВООЗ на Донбасі

Німеччина надає ще 1 млн євро для роботи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) на сході України.

Про це 3 липня повідомляє Посольство ФРН в Україні.

"Після того, як діяльність ВООЗ в Україні минулими роками вже було профінансовано на 3,5 млн євро, Німеччина надає ВООЗ на цей та наступний роки загалом іще 1 млн євро. У такий спосіб федеральний уряд Німеччини відгукнувся на заклик ВООЗ, яким вона привернула увагу до сфери охорони здоров’я в зоні конфлікту на сході України, яка залишається в особливо скрутному становищі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завдяки допомозі з Німеччини ВООЗ закуповує і розподіляє життєво важливі медикаменти, вакцини для щеплень, а також витратні і лікувальні медичні матеріали для осіб, які через конфлікт взагалі не мають доступу до медичного забезпечення і можливості проходити лікування або ж мають його лише в дуже обмеженому обсязі.

"Заходи з допомоги, які реалізуються ВООЗ, дійдуть до людей по обидва боки лінії розмежування і включають в себе медичний супровід та лікування хворих з гострими і хронічними захворюваннями, пацієнтів з посттравматичними розладами, а також заходи з підготовки й підвищення кваліфікації медичного персоналу. Окрім того, спроможності українських лабораторій з моніторингу і діагностування інфекційних хвороб мають бути розширені. Гуманітарні заходи і проекти ВООЗ в Україні є особливо нагальними й значущими саме в часи пандемії COVID-19", - наголосили в німецькій дипустанові.

Там також зазначили, що схід України залишається важливим напрямом гуманітарної та екстреної допомоги з Німеччини. "Її мета – підтримати особливо вразливих членів суспільства і тих, хто перебуває у небезпеці, насамперед жінок, дітей та внутрішньо переміщених осіб. Тому минулого місяця Німеччина збільшила і підтримку, адресовану ЮНІСЕФ, для його діяльності у Східній Україні ще на 2 млн євро, які розраховані на два роки. Теперішнім асигнуванням Німеччина вкотре збільшує свою гуманітарну допомогу для людей в Україні. Надавши 21 млн євро у 2019 році та майже 20 млн євро дотепер у поточному році, Німеччина залишається найважливішим двостороннім гуманітарним партнером України", - зазначається також у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Німеччина цього та наступного року профінансує ще один проєкт надзвичайної екстреної допомоги Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), надавши 2 млн євро для допомоги постраждалим від конфлікту на сході України.