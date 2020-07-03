На 15 військових аеродромах до кінця року відновлять штучне покриття

На 15 військових аеродромах до кінця року відновлять штучне покриття

Фото
Укрінформ
Протягом поточного року командування Повітряних Сил ЗСУ планує відновити штучне покриття мережі військових аеродромів.

Про це повідомляє АрміяInform.

«Відразу на кількох військових летовищах тривають ремонтно-відновлювані роботи злітно-посадкових смуг, стоянок літаків та руліжних доріжок. Спеціалісти окремих інженерно-аеродромних батальйонів наразі працюють на військових аеродромах Васильків, Івано-Франківськ, Кульбакіне. У Командуванні Повітряних Сил зазначають, що цьогоріч сплановано відновити штучне покриття майже на 15 аеродромах. Роботи вже завершені на аеродромах Старокостянтинів та Мелітополь», - йдеться в повідомленні.

На військових аеродромах відновлюють покриття / Фото: armyinform.com.ua

За інформацією начальника інженерно-аеродромного управління Командування логістики Командування Повітряних Сил полковника Віталія Застави, уся аеродромна мережа Повітряних Сил перебуває в експлуатаційному стані.

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Роботи, що тривають, стосуються поточного ремонту окремих ділянок летовищ. Для проведення ремонтно-відновлюваних робіт всім необхідним забезпечені як окремі інженерно-аеродромні батальйони, так і авіаційні бригади та авіаційні комендатури.

Фото: armyinform.com.ua

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