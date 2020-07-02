Біля Невельського поранили українського військового

Сьогодні, 2 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє командування Операції об’єднаних сил у Facebook.

"Поблизу населеного пункту Невельське зі стрілецької зброї було поранено українського військовослужбовця. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.