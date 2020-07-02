Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ на Донеччині

Окупаційна адміністрація в ОРДЛО продовжує блокувати роботу КПВВ вздовж лінії зіткнення на Донеччині, тому Україна порушуватиме це питання на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтаграції тимчасово окупованих територій.

"Станом на 1 липня підконтрольна Російській Федерації окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької області України блокує роботу КПВВ на лінії зіткнення. Такі дії суттєво погіршують гуманітарну ситуацію", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що з боку української влади зроблено усе необхідне, аби забезпечити безпечний рух через КПВВ. Зокрема, встановлено максимально лояльний режим перетину для дітей, які планують вступати до українських вишів, для інших категорій запропоновано прозорий порядок і умови проходження самоізоляції з метою забезпечення безпеки під час епідемії COVID-19. Перетин КПВВ у Луганській та Херсонській областях за цими правилами забезпечується у штатному режимі.

"Що стосується Донецької області, то спочатку тією стороною було встановлено вимогу в’їзду на тимчасово окуповану РФ територію України виключно за списками з подальшою обов’язковою обсервацією протягом 14 днів у лікарнях. Наразі всі КПВВ з боку окупованої території Донецької області повністю заблоковані", - констатували у Мінреінтаграції.

При цьому зазначається, що, починаючи з 24 червня, окупаційна "влада" забезпечувала організовані поїздки жителів Донеччини, які мають російські паспорти, до Ростовської області РФ для голосування за зміни до Конституції РФ.

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков наголосив, що питання блокування окупантами роботи КПВВ буде порушено "українською делегацією на засіданні ТКГ наступного тижня".

Як повідомлялося, Україна з 10 червня відновила роботу КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області і "Мар’їнка" в Донецькій області. Також з 22 червня було відновлено пропуск на КПВВ "Новотроїцьке" на Донеччині.

Окупанти спочатку відмовлялися здійснювати пропуск громадян, однак пізніше відкрили деякі КПВВ.

Разом з тим у неділю, 28 червня, в Держприкордонслужбі поінформували, що окупанти заблокували КПВВ на Донеччині і не пропускають громадян.

Пропуск здійснюється лише у "Станиці Луганській".

Фото: mtot.gov.ua