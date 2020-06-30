Окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів, двоє військових поранені
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"30 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники обстріляли наших захисників поблизу Невельського. Проти українських воїнів противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін.
Також окупанти відкривали вогонь і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новозванівки. На цій ділянці фронту ворог теж застосував заборонені Мінськими домовленостями 120-ти мм міномети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Від початку поточної доби в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації, двоє військовослужбовців ЗСУ отримали осколкові поранення. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.