Окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів, двоє військових поранені

Станом на 17.00 вівторка, 30 червня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"30 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники обстріляли наших захисників поблизу Невельського. Проти українських воїнів противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін.

Також окупанти відкривали вогонь і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новозванівки. На цій ділянці фронту ворог теж застосував заборонені Мінськими домовленостями 120-ти мм міномети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації, двоє військовослужбовців ЗСУ отримали осколкові поранення. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.