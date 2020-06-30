В українській армії - один новий випадок COVID-19 за добу

У Збройних силах України за останню добу зареєстровано один новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

"За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що військовослужбовець (Київська область) знаходиться в ізоляторі військової частини та планується до госпіталізації у Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ”. Стан пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на 10.00 30 червня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 181 особа. Всього за час пандемії одужали 310 осіб, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 555 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 40 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадки COVID-19, за добу — 706 нових.