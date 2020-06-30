На Донеччині на обсервації - 29 осіб, які хотіли перейти адмінмежу без додатка "Дій вдома"

На Донеччині 29 громадян, які намагалися перетнути лінію розмежування без мобільного додатку "Дій вдома", відправлені на обсервацію в медзаклад з комфортними умовами.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Триразове харчування, комфортні умови проживання і медичний нагляд - на обсервацію у визначеному медичному закладі прийняли 29 громадян України, які намагалися перетнути лінію розмежування, але не змогли цього зробити або не змогли встановити мобільний додаток «Дій вдома», щоб дотриматися необхідних умов самоізоляції", - написав очільник області.

Він нагадав, що два українських КПВВ не припиняють своєї роботи: «Мар'їнка» працює з 11:00 до 14:00, а «Новотроїцьке» - з 7:00 до 18:00 (і за потреби українські прикордонники готові пропускати громадян до 20:00). Але окупаційні адміністрації тимчасово окупованих окремих районів Донецької області повністю перекрили в'їзд та виїзд через контрольовані ними пропускні пунки, нехтуючи гуманітарними потребами людей.

Прикордонники пояснюють нашим громадянам, які хочуть проїхати у бік окупованих територій, усі ризики, пов'язані з умовами та заборонами, які висувають окупанти. І попереджають про необхідність 14-денної самоізоляції із застосуванням мобільного додатку «Дій вдома» або добровільної обсервації у разі повернення на контрольовану українським урядом територію, пояснив Кириленко.

Як повідомлялося, Україна з 10 червня відновила роботу КПВВ «Станиця Луганська» в Луганській області і «Мар’їнка» в Донецькій області. Також з 22 червня було відновлено пропуск на КПВВ «Новотроїцьке» на Донеччині.

Окупанти спочатку відмовлялися здійснювати пропуск громадян, однак пізніше відкрили КПВВ.

Разом з тим у неділю, 28 червня, в Держприкордонслужбі поінформували, що, зокрема, у КПВВ «Новотроїцьке» цього дня жодна особа не прибула з тимчасово окупованої території.