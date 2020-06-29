Окупанти застосовують міномети та ПТРК, поранені двоє військових

За сьогоднішній день збройні формування Російської Федерації сім разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил, застосовуючи і заборонену Мінськими домовленостями зброю. В результаті обстрілів поранено двох воїнів.

Про це станом на 17.00 повідомляє пресцентр ООС.

"29 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв наших воїнів застосовувавши міномети 120-го калібру, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що вранці, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", загарбники двічі обстріляли українських захисників поблизу Хутору Вільний. Проти наших воїнів противник вів вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три рази агресор порушував режим припинення вогню біля Кримського. "Спершу російські найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю, а пізніше ворог застосував по наших оборонних укріпленнях ще й міномети калібру 120 мм, які давно мали б бути відведеними від лінії бойового зіткнення", - наголосили в пресцентрі ООС.

Також окупанти двічі відкривали вогонь і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Березового. На цій ділянці фронту противник обстрілював наших воїнів з ПТРК, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно було доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів", - зазначено у повідомленні.

У відповідь на обстріли, для припинення агресивних дій окупантів, наші підрозділи відкривали вогонь. Загарбники отримали адекватну відповідь від українських захисників. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.