Окупанти застосовують міномети та ПТРК, поранені двоє військових

Окупанти застосовують міномети та ПТРК, поранені двоє військових

Укрінформ
За сьогоднішній день збройні формування Російської Федерації сім разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил, застосовуючи і заборонену Мінськими домовленостями зброю. В результаті обстрілів поранено двох воїнів.

Про це станом на 17.00 повідомляє пресцентр ООС.

"29 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв наших воїнів застосовувавши міномети 120-го калібру, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що вранці, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", загарбники двічі обстріляли українських захисників поблизу Хутору Вільний. Проти наших воїнів противник вів вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три рази агресор порушував режим припинення вогню біля Кримського. "Спершу російські найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю, а пізніше ворог застосував по наших оборонних укріпленнях ще й міномети калібру 120 мм, які давно мали б бути відведеними від лінії бойового зіткнення", - наголосили в пресцентрі ООС.

Читайте також: Окупанти шість разів зривали “тишу” - із мінометів і ПТРК

Також окупанти двічі відкривали вогонь і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Березового. На цій ділянці фронту противник обстрілював наших воїнів з ПТРК, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно було доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів", - зазначено у повідомленні.

У відповідь на обстріли, для припинення агресивних дій окупантів, наші підрозділи відкривали вогонь. Загарбники отримали адекватну відповідь від українських захисників. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-