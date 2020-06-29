На острові Родос сталися два землетруси поспіль

На грецькому острові Родос з інтервалом у майже 10 годин зафіксували два землетруси магнітудою близько 5.

Перший землетрус стався ввечері в неділю, 28 червня, інформує Greek Reporter.

"Землетрус магнітудою 5,3 стався на острові Родос у неділю ввечері", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поштовх стався о 20:43 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався на глибині 40 км за 20 кілометрів на північний схід від острова, біля узбережжя Туреччини.

Наразі не повідомлялося про жертви чи збитки від стихії.

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"Другий помірний землетрус стався у морській зоні біля грецького острова Родос у понеділок вранці, не спричинивши травмування людей та майнових збитків", - повідомляє Ekathimerini.

Згідно з даними афінського Інституту геодинаміки, землетрус магнітудою 4,6 бали був зафіксований незабаром після 7 години ранку на глибині 65 кілометрів.

Його епіцентр знаходився за 26 кілометрів на північний схід від острова Родос, неподалік від західного узбережжя Туреччини.