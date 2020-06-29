Окупанти 10 разів порушили "тишу", минулося без втрат та поранень

28 червня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, ще 2 обстріли вони здійснили цієї ночі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

Окупанти застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 82-ох мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. За минулу добу втрат серед українських захисників немає.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського ворог тричі обстрілював наші оборонні укріплення застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По захисниках Миронівського противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру. Пізніше агресор активізувався біля Новозванівки, де використав ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - поінформували у штабі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники використали гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, Авдіївки та Водяного.

"Крім того, минулої доби окупанти наразили на небезпеку цивільне населення, підступно обстрілявши населений пункт Північне, поблизу Торецька. Російсько-окупаційні війська випустили ракету з ПТУРа, яка потрапила на подвір’я житлового будинку. Також осколки пошкодили сусідні будівлі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає", - додали у штабі ООС.

За даними розвідки, 28 червня наші захисники знищили двох та поранили одного загарбника.

"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Хутір Вільний", - наголосили у штабі.

За поточну добу втрат серед українських захисників також немає, а ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.