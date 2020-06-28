Окупанти обстріляли позиці ЗСУ із заборонених мінометів, минулося без втрат

Станом на 17.00 28 червня російські окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Старогнатівки та Миронівського. Втрат немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"28 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Миронівського ворог застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення 82 мм міномети. А поблизу Старогнатівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупант використав проти наших захисників гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На дії противника, які несли загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: mil.gov.ua