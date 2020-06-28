Окупанти обстріляли позиці ЗСУ із заборонених мінометів, минулося без втрат

Окупанти обстріляли позиці ЗСУ із заборонених мінометів, минулося без втрат

Укрінформ
Станом на 17.00 28 червня російські окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Старогнатівки та Миронівського. Втрат немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"28 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Миронівського ворог застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення 82 мм міномети. А поблизу Старогнатівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупант використав проти наших захисників гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На дії противника, які несли загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: mil.gov.ua

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