У ЗСУ - 21 новий випадок коронавірусу за добу

У Збройних силах України за добу зареєстрували 21 новий випадок COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 28 червня в Збройних силах України хворіє 179 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 310 осіб, летальних випадків – 5", - йдеться у повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 669 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 130 осіб.

За минулу добу в армії виявлено 21 хворого на COVID-19, з них на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебувають 14 військовослужбовців. Стан їх здоров’я задовільний, вони отримують необхідне лікування, запевнили у Медичних силах.

Як повідомлялося, станом на 28 червня в Україні підтверджено 42 982 випадки COVID-19, з них 1129 летальних. Одужали 18 934 пацієнти. За добу зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу.

При цьому в МОЗ наголосили, що минулої доби госпіталізували рекорду кількість хворих на COVID-19 – 237 осіб.