Окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ, один боєць поранений

Станом на 17.00 26 червня російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовослужбовець поранений.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"26 червня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Кримське російські збройні формування тричі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і 120-ти міліметрових мінометів, які давно мали б бути відведеними від лінії бойового зіткнення, а також станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Під прицілом мінометів калібру 82 мм опинилися й околиці Катеринівки, а по оборонцях Хутора Вільний агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Читайте також: Окупанти обстріляли з артсистем та мінометів підступи до Шумів та Кримського

Крім того, обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Шумів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримали поранення. Його було оперативно доставлено до лікувального закладу, надається необхідна медична допомога.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.