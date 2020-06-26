Окупанти обстріляли з артсистем та мінометів підступи до Шумів та Кримського

Російські окупаційні війська від початку доби чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників поблизу Кримського та Шумів. Наразі втрат серед Об'єднаних сил немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

“Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь по наших позиціях на Луганському напрямку”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Шаравари, тричі російські окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу Кримського, при цьому використовуючи заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 122 калібру, 120 мм міномети, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Також, поблизу Шумів, противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На всі ворожі провокації, підрозділи Об’єднаних сил надавали оперативну та жорстку відповідь, зазначив речник.