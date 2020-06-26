На Донбас доставили гумдопомогу на 750 тисяч

До району проведення операції Об’єднаних сил доставлений гуманітарний вантаж на суму понад 750 тисяч гривень, який отримали медзаклади міст Лиман та Станиця Луганська.

Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

“Стратегічна гуманітарна ініціатива «Допомога Схід» до району проведення операції Об’єднаних сил доставила вантаж на суму більш ніж 750 тисяч гривень. Це медичні інструменти, одноразовий медичний одяг, набори для проведення хірургічних втручань, набори для передопераційної підготовки та промивки ран і засоби гігієни. Допомогу отримали Комунальне некомерційне підприємство «Станично-Луганське територіальне медичне об’єднання» та Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна травматологічна лікарня» у місті Лиман”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, за весь період роботи ініціативи «Допомога Схід» до понад 30 медичних закладів Донбасу доправлено майже 70 тонн гуманітарних вантажів переважно медичного призначення на суму близько 19 мільйонів гривень. Крім того, одними з провідних напрямків її діяльності є надання допомоги соціально незахищеним людям, хворим, інвалідам, дітям, а також національно-патріотичне виховання дітей та молоді Донбасу.

Наєв також відзначив, що підтримка мешканців Донбасу завдяки ініціативі «Допомога Схід» є яскравим прикладом об’єднання патріотичних сил заради стабільної гуманітарної ситуації на території Донецької та Луганської областей. “Лише з початку поточного року в район проведення операції Об’єднаних сил в рамках гуманітарної ініціативи до медичних закладів розташованих у населених пунктах, наближених до лінії зіткнення, доставлено цільову гуманітарну допомогу загальною вартістю майже 4 мільйони гривень”, - повідомив командувач, додавши, що допомога була доставлена до Попаснянської центральної районної лікарні, Обласного госпіталю для ветеранів війни у Святогірську, Луганської обласної клінічної лікарні, Мар’їнської центральної районної лікарні та «Центру первинної медико-санітарної допомоги» Мар’їнської районної ради, а також до військово-цивільних адміністрацій міст Красногорівка та Мар’їнка.

Стратегічну ініціативу «Допомога Схід» було започатковано у квітні 2018 року, коли Сергій Наєв очолив операцію Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. У 2019 році ініціативу «Допомога Схід» підтримав Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак. На даний час стратегічну ініціативу «Допомога Схід» підтримує Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з Леонідом Костюченко, Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна», яку очолює Діана Дольс, благодійний фонд «БО Проєкт Варнави» керівник Володимир Любовецький.