У ЗСУ на COVID-19 хворіє 153 особи, за добу - три нові випадки

Станом на ранок 26 червня в Збройних силах України зареєстровано 153 хворих на COVID-19. За останню добу виявлено три нові випадки.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10.00 26 червня в Збройних Силах України хворіє 153 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 294 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 591 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 178 осіб. За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ” на лікуванні перебуває один військовослужбовець. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 2 особи (Київська та Вінницька області - по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадки COVID-19, за добу - 1 109 нових випадків.