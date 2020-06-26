Окупанти сім разів зривали "тишу", поранений боєць ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Минулої доби, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Хутора Вільний окупанти два рази обстріляли опорні пункти українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ввечері агресор активізувався поблизу Кримського, де застосував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї у передмісті Мар’їнки та на підступах до Новомихайлівки, біля Широкиного окупанти двічі провокували українських оборонців з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
За даними розвідки, 25 червня українські оборонці поранили одного окупанта.
Від початку поточної доби російські збройні формування у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське.
За поточну добу втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.