Повернення нового Crew Dragon на Землю спланували на 2 серпня

Американське космічне агентство NASA планує 2 серпня повернути на Землю космічний апарат Crew Dragon, який вперше за дев'ять років доставив астронавтів на МКС з космодрому в США, відкривши епоху нових технологій в освоєнні космосу.

Про це повідомило в четвер спеціалізоване видання Space.com

"Якщо все надалі йтиме за планом, найраніша дата, коли NASA та SpaceX орієнтуються повернути корабель додому на Землю – це 2 серпня", - наводить видання заяву заступника керівника програми МКС у NASA Кеннета Тодда.

Раніше в американському космічному агентстві вже оголошували, що планують провести повернення першого пілотованого апарату нового зразка в липні-серпні, однак при цьому точних дат не називалося. Факторами, від яких залежало повернення, називалися ефективність роботи капсули, прогрес роботи астронавтів на МКС, а також погодні умови в районі приземлення.

Наразі перша пілотована капсула Crew Dragon завершила всі заплановані випробування у стиковці з Міжнародною космічною станцією, повідомили в NASA.

Як повідомлялося, 30 травня американська компанія SpaceX у співпраці з NASA здійснила запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, він доставив двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Це був перший американський пілотований корабель, запущений США з 2011 року, коли була припинена програма польотів багаторазових шатлів. З того часу астронавтів NASA доставляли на МКС російськими кораблями.

Фото: NASA