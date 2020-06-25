Окупанти двічі обстріляли Хутір Вільний, втрат немає

Російські окупаційні війська 25 червня протягом дня двічі відкривали вогонь по оборонцях Хутора Вільний. Станом на 17.00 втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«25 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Хутір Вільний російські збройні формування двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Військовослужбовці Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником, повністю контролюючи його дії.

На інших ділянках бойового зіткнення українські воїни використали час на дообладнання позицій.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався, повідомили в штабі.

Фото: ООС