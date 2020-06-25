В ЗСУ надали оновлені дані про хворих на COVID-19 – прийшли результати тестів

В Збройних силах України, згідно з результатами ПЛР-тестування, отриманого станом на 12.00 25 червня, за останню добу виявлено 15, а не 7, як повідомлялось раніше, випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Сьогодні, 25 червня о 12.00, надійшли результати ПЛР-тестування з лабораторних центрів Міністерства оборони України та Охорони здоров’я з позитивними результатами від 24 червня. За результатами досліджень підтверджено захворювання у 8 осіб», - йдеться в повідомленні.

З них 1 військовослужбовець перебуває на лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ”. Стан здоров’я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 7 осіб (Львівська область - 4 військовослужбовці та Київська – 3). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Виходячи із зазначеного, повідомили в пресслужбі, у Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 15 нових випадків COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10.00 25 червня в ЗСУ хворіє 153 особи, одужала – 291 особа, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 407 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 86 осіб.