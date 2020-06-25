В ЗСУ надали оновлені дані про хворих на COVID-19 – прийшли результати тестів
Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
«Сьогодні, 25 червня о 12.00, надійшли результати ПЛР-тестування з лабораторних центрів Міністерства оборони України та Охорони здоров’я з позитивними результатами від 24 червня. За результатами досліджень підтверджено захворювання у 8 осіб», - йдеться в повідомленні.
З них 1 військовослужбовець перебуває на лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ”. Стан здоров’я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 7 осіб (Львівська область - 4 військовослужбовці та Київська – 3). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Виходячи із зазначеного, повідомили в пресслужбі, у Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 15 нових випадків COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 10.00 25 червня в ЗСУ хворіє 153 особи, одужала – 291 особа, летальних випадків – 5.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 407 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 86 осіб.