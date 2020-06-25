На Донбасі від початку доби - без обстрілів

Російські окупаційні війська станом на 12.00 25 червня не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. Користуючись затишшям на лінії зіткнення, наші воїни займаються дообладнанням власних позицій, водночас, пильно спостерігають за противником, повністю контролюючи його дії», - повідомив речник.

Як повідомляв Укрінформ, у Збройних силах України за останню добу виявлено 7 випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих на COVID-19 серед військових становить 146.

Фото: Міноборони