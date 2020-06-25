В українській армії - 146 хворих на COVID-19

У Збройних силах України за останню добу захворіло 7 осіб. Загальна кількість хворих на COVID-19 серед військових становить146.

Про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 25 червня в Збройних Силах України хворіє 146 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 290 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 498 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 104 особи. За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону на лікуванні перебуває два військовослужбовці. Їхній стан здоров’я задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 5 осіб (Львівська область - 4 військовослужбовці та Дніпропетровська – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні станом на 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 994 нові випадки.