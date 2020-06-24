У ЗСУ виявили вісім нових випадків COVID-19 за добу

В Збройних силах України на коронавірус хворіють 145 осіб. За минулу добу виявлено 8 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 в Збройних силах України хворіє 145 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Всього в армії за час пандемії одужало 284 особи, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 407 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 74 особи.

У закладах охорони здоров’я перебувають двоє військовослужбовців). Стан їх здоров’я задовільний, отримують необхідне лікування.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня в Україні підтверджено 39 014 випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 940 нових випадків.