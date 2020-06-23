Ватажок

Ватажок "ДНР" живе в Донецьку в будинку, відібраному у законного власника — ЗМІ

Укрінформ
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін з родиною проживає у Донецьку в будинку, який було відібрано у його законного власника.

Про те, як його родину незаконно позбавили майна, бізнесмен з Донецька Сергій Ханович розповіла телеканалу ДОМ.

За словами бізнесмена, він втратив багато об'єктів бізнесу, зокрема, належний йому великий комплекс "Ліверпуль" і будинок.

"Втратив свій будинок, який я побудував сам, в якому тепер живе Пушилін", - говорить Ханович.

Читайте також: Україна в ОБСЄ розповіла про російських чиновників на "посадах" в "ДНР"

Він уточнив, що мова йде про приватний будинок на вулиці Солов'яненка 10/12, в районі парку Щербакова. Спочатку охорона йому доповідала, що біля будинку декілька днів чергує якась машина.

"Ми підходимо - вони мовчать. Ми пробили, що це за машина, виявилося — це машина їхня, так званого якогось першого відділу, страшного відділу, з яким ніхто не захотів зв'язуватися. Потім приїхали озброєні люди на декількох машинах, з БТРом, сказали, що їм потрібно обшукати будинок, оскільки у них є підозра, що в будинку знаходиться труп. Їх впустили до будинку, відкрили, пройшли разом з ними, переконалися, що ніяких трупів там немає. Вони кажуть, що все одно цей будинок тепер буде опечатаний, ми будемо проводити слідчі дії. А буквально на другий день туди в'їхав Пушилін", - розповів бізнесмен.

Читайте також: ООС: Окупанти зривають спостережні польоти місії ОБСЄ на Донбасі

За його словами, речі, які належать їх родині, фотографії з дому кудись вивезли.

"Речі, фотографії - те, що їм зовсім не потрібно. Але коли вони з фасаду будинку, з парканів позбивали мої ініціали, то я зрозумів, що це вже надовго", - говорить Ханович.

За його словами, будинок дуже великий, площею понад 1,5 тисячі кв. метрів, з великим зимовим садом, басейном, джакузі, зі спортзалом, гаражами, заправними станціями.

Тепер усім цим "користується Пушилін, володію я, юридично, відповідно до Закону України", додав Ханович.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-