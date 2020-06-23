Ватажок "ДНР" живе в Донецьку в будинку, відібраному у законного власника — ЗМІ

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін з родиною проживає у Донецьку в будинку, який було відібрано у його законного власника.

Про те, як його родину незаконно позбавили майна, бізнесмен з Донецька Сергій Ханович розповіла телеканалу ДОМ.

За словами бізнесмена, він втратив багато об'єктів бізнесу, зокрема, належний йому великий комплекс "Ліверпуль" і будинок.

"Втратив свій будинок, який я побудував сам, в якому тепер живе Пушилін", - говорить Ханович.

Він уточнив, що мова йде про приватний будинок на вулиці Солов'яненка 10/12, в районі парку Щербакова. Спочатку охорона йому доповідала, що біля будинку декілька днів чергує якась машина.

"Ми підходимо - вони мовчать. Ми пробили, що це за машина, виявилося — це машина їхня, так званого якогось першого відділу, страшного відділу, з яким ніхто не захотів зв'язуватися. Потім приїхали озброєні люди на декількох машинах, з БТРом, сказали, що їм потрібно обшукати будинок, оскільки у них є підозра, що в будинку знаходиться труп. Їх впустили до будинку, відкрили, пройшли разом з ними, переконалися, що ніяких трупів там немає. Вони кажуть, що все одно цей будинок тепер буде опечатаний, ми будемо проводити слідчі дії. А буквально на другий день туди в'їхав Пушилін", - розповів бізнесмен.

За його словами, речі, які належать їх родині, фотографії з дому кудись вивезли.

"Речі, фотографії - те, що їм зовсім не потрібно. Але коли вони з фасаду будинку, з парканів позбивали мої ініціали, то я зрозумів, що це вже надовго", - говорить Ханович.

За його словами, будинок дуже великий, площею понад 1,5 тисячі кв. метрів, з великим зимовим садом, басейном, джакузі, зі спортзалом, гаражами, заправними станціями.

Тепер усім цим "користується Пушилін, володію я, юридично, відповідно до Закону України", додав Ханович.