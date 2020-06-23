Окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ – під Водяним і Оріховим

Російські окупаційні війська від початку доби двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил, втрат немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню... Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу немає», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового бойовики обстрілювали українських військових зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По обіді окупанти активізувалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", застосувавши автоматичні станкові гранатомети по позиціях ОС неподалік Водяного.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника", - зазначають у штабі.

Фото: МОУ