Окупанти обстріляли із гранатометів позиції ЗСУ під Оріховим

Російські окупаційні війська від початку доби 23 червня один раз обстріляли позиції українських захисників. Наразі бойових втрат немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 23 червня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші один раз в районі населеного пункту Оріхове. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших оборонців немає», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, близько 09.30 з напрямку від Золотого-5 ворог застосував по українських захисниках станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 22 червня, російсько-окупаційні війська 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець поранений.

Фото: ООС