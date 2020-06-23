В українській армії - 154 хворих на COVID-19

У Збройних силах України за минулу добу виявлено 13 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість хворих сягнула 154-х.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу (у ЗСУ - ред.) зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (у Центрі легеневого здоров’я м. Львів та Криворізькій інфекційній лікарні – по 1 працівнику ЗСУ, у Косівській центральній районній лікарні – 1 військовослужбовець). Стан їхнього здоров’я задовільний.

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 10 осіб: у Київській області – 2 військовослужбовці, у Рівненській, Вінницькій та Харківській областях – по 1 військовослужбовцю, у Львівській – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, у Житомирській – 1 працівник ЗСУ.

Стан здоров’я цих пацієнтів задовільний, захворювання у них перебігає у легкій формі, додали у Медичних силах.

Загалом, за даними командування, станом на 23 червня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 154 особи. Всього за час пандемії одужало 266 осіб, летальних випадків зареєстровано 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 415 осіб, у 41 з них ізоляція закінчується у найближчі три доби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 червня в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадки COVID-19, зокрема за добу 833. Від початку епідемії зафіксовано 1035 летальних випадків, одужало 16 956 пацієнтів.