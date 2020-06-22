Окупаційна "влада" готує провокації на КПВВ на Донбасі - Інформаційний спротив

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив» з посиланням на Telegram-канал «Вільнодумець».

«Всіма останніми діями керівництво т.зв. «Л/ДНР» показує, що люди, які проживають на окупованих територіях, знаходяться у них в заручниках, і вони роблять все можливе для недопущення перетину ними кордону з Україною», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Київ ще з 10 червня відкрив пункти пропуску «Мар'їнка» і «Станиця Луганська», але бойовики досі цього ж не зробили.

«Дана обставина викликала досить сильне невдоволення всередині т. зв. «Л/ДНР», і побачивши, що посилатися на ситуацію з коронавірусом в Україні, яка, за їхніми словами, заважає відкриттю, більш неможливо, вигадали щось нове: звинуватити нашу країну в блокуванні КПВВ», - підкреслили активісти.

Зокрема, за їхніми словами, т.зв. «ДНР» заявила про одностороннє відкриття пункту пропуску «Оленівка» 22 червня, і їм неважливо, що з української сторони він не працює.

У даній ситуації, вважають активісти, для провокаторів важливо зібрати біля пункту «Оленівка» велику кількість людей, а потім звинуватити Україну в небажанні сприяти вирішенню гуманітарних питань. Більш того, з урахуванням катастрофічного стану медицини в т.зв. «ЛДНР», дії її керівництва однозначно призведуть до чергового спалаху захворюваності всередині т.зв. «Республіки», в чому бойовики також звинуватять Київ.

«Це - відверта провокація, а також спроба за допомогою маніпуляційного впливу Росії на українських громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відволікти їх від протестів, які розгораються на територіях т.зв. «Республік». Проте головне навіть не це, а бажання «вбити в голову людей» відверту брехню про те, що «Україна від вас відмовилася», - підкреслюється в повідомленні.

В реальності ж Україна, як додали активісти, піклуючись про своїх громадян, які мешкають на території т.зв. «Л/ДНР», відкривши два пункти пропуску, сама йде на серйозні ризики, адже ситуація з ростом захворюваності там останнім часом значно загострилася.

«З боку Києва саме це якраз і є «гуманітарною турботою», а не фейкове відкриття кордонів т.зв. «ЛДНР», що виглядає особливо цинічним і є черговим прикладом ігнорування окупантами ризиків для життя і здоров'я українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях», - зазначає «Вільнодумець».

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби, російські окупанти відмовляються пропускати людей через лінію розмежування на Донбасі, посилаючись на карантинні заходи.