Командувач ОС привітав військових лікарів із Днем медпрацівника

Знання, вміння і досвід, дбайливість та чуйність військових лікарів і всіх медичних працівників дають бажаний результат у процесі лікування та одужання українських військовослужбовців.

На цьому наголосив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, вітаючи кращих військових лікарів, фельдшерів та медичних сестер, які у третю неділю червня відзначають професійне свято — День медпрацівника, повідомляє командування ОС.

"Сьогодні на вашу долю випали складні випробування. Ви самовіддано виконуєте професійний обов’язок як в умовах стаціонарних медичних закладів, так і в умовах бойових дій на передовій, надаючи медичну допомогу українським воїнам, ризикуючи власним життям під ворожими кулями й снарядами", - наголосив генерал-лейтенант Наєв.

Як зазначив командувач, нині труд військових медиків ускладнений протистоянням коронавірусу.

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"Сьогодні ваше професійне свято відбувається у складній ситуації, спричиненій боротьбою з коронавірусом - COVID-19. На вас лягли дуже великі фізичні і психологічні навантаження. А це й недоспані ночі, тривожні дні в битві за життя і здоров’я військових, піклування і турбота про хворих. Тому нехай і в будні, і в свята у вас не буде сумніву у важливості цієї благородної справи", - підкреслив командувач ОС.

Він подякував медпрацівникам за службу і побажав, щоб обрана професія завжди приносила їм задоволення.

За сумлінну службу та з нагоди професійного свята військові медики отримали відомчі відзнаки, подяки, квіти та подарунки.