На Луганщині від вибуху загинули дві людини

У смт. Станиця Луганська на приватному подвір’ї по вул. Миколи Гоголя внаслідок вибуху загинуло подружжя.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

"Сьогодні, 20 червня о 16.09 до чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у житловому будинку по вул. Миколи Гоголя смт. Станиця Луганська стався вибух.

"На місці події було встановлено, що за даною адресою стався вибух, внаслідок якого від отриманих травм загинули власники будинку - чоловік 1962 р.н та жінка 1968 р.н. Попередньо встановлено, що чоловік, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки з дружиною привів в дію невідомий вибуховий пристрій (ймовірно граната Ф-1)", - йдеться в повідомленні.

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Даний факт внесено до ЄРДР. На місці події тривають першочергові слідчі дії.