Окупанти блокують роботу КПВВ "Мар’їнка", посилаючись на карантин

Непідконтрольна сторона в Донецькій області відмовляється здійснювати пропуск громадян, посилаючись на карантинні заходи.

Про це сказав начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк, відповідаючи на запитання користувачів Facebook.

"Від 10 червня, за рішенням командувача ООС, два КПВВ було відкрито – це «Станиця Луганська» в Луганській області і «Мар’їнка» в Донецькій області. За цей період із КПВВ «Мар’їнка» суміжна сторона пропустила 26 осіб (від початку карантину). А з КПВВ «Станиця Луганська» - 644 особи", - сказав він.

Лисюк зазначив, що на Донеччині непідконтрольна сторона відмовляється здійснювати пропуск громадян, посилаючись на карантинні заходи.

Він зауважив, що в «Станиці Луганській» визначено два дні для пропуску громадян - середа і субота, причому пропуск здійснюється за узгодженими списками. «Якщо у цих списках громадян немає, то навіть з гуманітарною метою – на похорони, на лікування, провідати рідних, пропуск не здійснюється», - зауважив Лисюк.