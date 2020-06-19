Снайпери РФ обстрілюють українські позиції із “сірої зони” – розвідка

Російські найманці ведуть снайперський вогонь уздовж всієї лінії зіткнення, а також обстрілюють позиції Об’єднаних сил із «сірої зони».

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Командування російських окупаційних військ продовжує активно застосовувати снайперів на передових позиціях з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ вздовж усієї лінії зіткнення, у т.ч. з виходом снайперських пар у “сіру зону”. Зазначені заходи противник проводить з метою деморалізації особового складу підрозділів Об’єднаних сил, заподіяння втрат та провокування вогню у відповідь», - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, для реалізації своїх задумів російське окупаційне командування залучає додаткові снайперські пари ЗС РФ, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК та прибувають на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону.