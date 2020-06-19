У Косово відбулася чергова ротація українських миротворців

У Республіці Косово протягом двох тижнів проведено чергову ротацію військовослужбовців об'єднаних сил ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У Республіці Косово проведено чергову ротацію військовослужбовців об'єднаних сил Збройних сил України, що у складі міжнародних сил КФОР здійснюватимуть миротворчу місію. Упродовж двох тижнів військовослужбовцями було здійснено прийом-передачу посад, перевірку справності військової техніки та її готовності до застосування під час виконання завдань за призначенням», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час церемонії передачі повноважень військовослужбовцям миротворчого контингенту, командири старої та нової ротацій урочисто передали один одному Державний прапор України та доповіли про прийом-передачу посади та готовність до виконання завдань.

В пресслужбі також нагадали, що спеціалізація українського миротворчого контингенту на території Косова – розмінування, пошук вибухонебезпечних предметів, забезпечення свободи пересування миротворчих підрозділів НАТО, а також відновлення інфраструктури.