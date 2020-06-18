Українська армія отримала перший модернізований дрон-розвідник SPECTATOR-M1

ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, що входить до складу Державного Концерну "Укроборонпром", виконало замовлення Міністерства оборони України на поставку безпілотного авіаційного комплексу SPECTATOR-M1, виготовленого в рамках ДОЗ.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Це перша поставка Збройним Силам України безпілотного авіаційного комплексу цієї модифікації. SPECTATOR-M1 – наша спільна розробка разом із науковцями Національного технічного університету України "КПІ", у цій модифікації підсилено основні переваги попередніх моделей – відмінна аеродинаміка, малопомітність, захищеність від систем радіоелектронної боротьби. Закінчувати роботи над комплексом довелося під час карантину, але ми, попри все, виконали свої зобов’язання перед Міністерством оборони", – цитує пресслужба голову правління ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова В’ячеслава Проценка.

Як повідомляється, БпАК SPECTATOR-M1 призначений для розвідки місцевості, може бути використаний для моніторингу державного кордону, пошуково-рятувальних операцій, моніторингу водних та лісовий масивів тощо.

Завдяки вдалій аеродинаміці один такий безпілотник може перебувати в повітрі понад дві години та охоплювати зону радіусом до 30 км. Повторний запуск БПЛА займає до десяти хвилин і не потребує спеціальних злітних майданчиків чи додаткового аеродромного устаткування для експлуатації. З детальними характеристиками та функціональними особливостями комплексу можна ознайомитися на сайті Укроборонпрому.

SPECTATOR-M1 пройшов випробування та був прийнятий на озброєння ЗСУ у червні 2019 року. Попередні модифікації БпАК "Spectator M1" поставляються Міністерству оборони та Прикордонній службі України з 2015 року. У 2018 році команді фахівців, що працювали над реалізацією проєкту БпАК "Spectator" було присуджено Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.