На Донбасі від поранень помер матрос Ілля Струк

Від поранень внаслідок ворожого обстрілу 17 червня помер матрос ВМС ЗСУ Ілля Струк.

Про це повідомляє пресслужба Командування ВМС ЗСУ.

«17 червня під час ворожого обстрілу в районі операції Об’єднаних сил від поранень загинув наш бойовий побратим - матрос Струк Ілля Миколайович. Командування, весь особовий склад ВМС ЗСУ глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська 17 червня протягом дня тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок ворожого обстрілу один український захисник загинув.