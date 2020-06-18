На Донбасі - 14 порушень "тиші", загинув український військовий

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Загинув боєць ЗСУ

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Окупанти обстріляли наші позиції із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, одного поранено та ще один воїн отримав бойове травмування.

За даними розвідки, 17 червня було поранено одного російського окупанта.

Від початку поточної доби нових обстрілів не зафіксовано.

Фото: Міноборони