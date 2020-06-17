В українській армії кількість випадків коронавірусу зросла до 142

Станом на ранок 17 червня на COVID-19 у Збройних силах України хворіє 142 особи. За минулу добу зареєстровано п’ять нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ у Facebook.

«Станом на 10.00 17 червня в Збройних Силах України хворіє 142 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 215 осіб, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 531 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 69 осіб. За минулу добу зареєстровано п’ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у закладах охорони здоров’я наразі перебуває 2 особи (Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець та Чугуївська центральна районна лікарня – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться три особи (Київська та Рівненська області – по 1 військовослужбовцю, Дніпропетровська область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 червня в Україні загалом лабораторно підтверджені 33 234 випадки COVID-19, за останню добу - 758 нових.