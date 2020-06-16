Окупанти стріляли із 120-мм мінометів - два порушення “тиші” за день

Станом на 17.00 вівторка, 16 червня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського та Оріхового. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Кримського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Окрім цього, агресор задіяв біля населеного пункту Оріхове автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.