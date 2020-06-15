Окупанти з початку доби один раз порушили "тишу", втрат немає
Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню - у районі Новоселівки-2.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новоселівки Другої противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що втрат у лавах ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів немає.
Українські військовослужбовці адекватно відповіли російським загарбникам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність, додали у штабі.