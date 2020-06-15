Окупанти з початку доби один раз порушили "тишу", втрат немає

Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню - у районі Новоселівки-2.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новоселівки Другої противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрат у лавах ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українські військовослужбовці адекватно відповіли російським загарбникам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність, додали у штабі.