Збиття Іл-76: в МВС розповіли, як ліквідували ватажка "народної міліції ЛНР"

Ліквідація начальника управління так званої «народної міліції ЛНР» Олега Анащенка у 2017 році була результатом операції українських спецслужб.

Про це у Facebook повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

«Вважаю, що знати про це не менш важливо, ніж згадувати загиблих 49 наших хлопців. Так ось, за їхню смерть держава помстилася... 4 лютого 2017 року у Луганську внаслідок операціі українських спецслужб із залученням армійських спецпризначенців було знищено керованим вибухом полковника терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої «народної міліції ЛНР». Це саме цей зрадник у червні 2014 командував всією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання за нашим транспортником», - написав Шевченко.

Як повідомлялося, 14 червня 2014 року український військовий літак Іл-76, який перевозив українських десантників до Луганська, був збитий бойовиками. На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Фото: EPA/STR