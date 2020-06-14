Стало відоме ім'я бійця, який загинув вчора на Донбасі

У суботу, 13 червня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув прапорщик 30-ої окремої механізованої бригади (ОМБр) Леонід Добрянський.

Про це пресслужба бригади повідомляє у Facebook.

"Вчора, 13 червня, під час виконання бойового завдання віддав своє життя командир відділення взводу управління розвідувальної роти прапорщик Добрянський Леонід Цезарович із позивним «Старий». Він загинув від мінно-вибухової травми несумісної з життям. В липні йому мало б виповнитись 46 років", - зазначається у повідомленні.

Родом Добрянський із м. Ружин Житомирської області. Разом із сім'єю проживав у Києві.

До війни працював на авіаційному заводі «Антонов» у м. Києві. З 2014 по 2015 рік воював у складі 72 ОМБр.

Влітку 2014-го під час боїв у Червонопартизанську, що в Луганській області, отримав поранення. Полікувавшись, воїн повернувся на фронт.

Восени 2015 року приєднався до 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Пройшов чималий бойовий шлях, побувавши в усіх гарячих точках.

Фото: facebook.com/30brigade